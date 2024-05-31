2030前「絕對」不缺電？ 卓榮泰背書：有絕對的努力跟決心 穩定供電

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-31 14:38

針對經濟部長郭智輝昨日表示 2030 年以前絕對不缺電一說，行政院長卓榮泰今（31) 日上午表示，政府有絕對努力跟決心，要持續安全穩定供電，只要再生能源及其他計畫中的各種電廠工程能如期完成，就能順利接上，並把供電問題解決。

郭智輝於昨 (30) 日在經濟部舉辦的記者會中，針對媒體詢問新政府的能源政策，他首先回應「穩定供電是大家的期待」，經濟部會持續全面發展再生能源，並 推動節能；但若電力供給不足，台灣就留不住半導體與 AI 產業，因此供電穩定是優先排序的第一目標。

郭智輝指出，2025 至 2028 年是 AI 爆炸期，即使納入未來停機、卸載機組的電力缺口，2030 年前也「絕對不會缺電」，請大家不用擔心。目前半導體、AI 設備的相關申請案，評估電力供給無虞。明年大量 AI 伺服器、資料中心增設，目前已知資料中心多是中小型，而非相對耗電的大型資料中心，未來經濟部會持續滾動式檢討，一旦超過預期，即啟動儲電方案。

卓榮泰今首度率同各部會首長列席立法院會，進行施政報告及並備質詢。他於會前媒體聯訪時，有媒體針對郭智輝昨強調 2030 年前台灣「絕對」不缺電，但若在無核電基載的前提下，應如何達到減碳目標？

卓榮泰回應，郭智輝說的「絕對」是代表政府對人民、對產業有承諾，政府會力求安全穩定供電，而且台灣對世界有承諾，相信郭智輝會努力、政府也會努力。