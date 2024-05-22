鴻海增資休士頓子公司 擴產就近服務AI伺服器客戶
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-22 19:51
鴻海 (2317-TW) 今 (22) 日公告，增資美國休士頓子公司 Foxconn Assembly LLC.，交易金額 1400 萬美元 (約新台幣 4.5 億元)，據悉將用以擴充 AI 伺服器產能及研發量能。
鴻海此次是透過子公司 Cloud Network Technology USA Inc. 對 Foxconn Assembly LLC. 增資，而 Cloud Network Technology 是鴻海集團旗下主要負責雲端伺服器業務的公司。鴻海說明，此次增資目的為長期投資。
據了解，Foxconn Assembly 位在美國德州休士頓，市場人士分析，鴻海此次增資金額規模不大，推估用以強化研發量能、就近服務當地客戶，以及生產高階 AI 伺服器產品。
鴻海是輝達新一代 AI 伺服器架構 GB200 的主要供應商，法人指出，GB200 在設計階段，預計第四季開始出貨、明年放量，為此，鴻海也積極擴大美國、墨西哥等地投資，強化 AI 伺服器布局。
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