鴻海增資休士頓子公司 擴產就近服務AI伺服器客戶

鴻海此次是透過子公司 Cloud Network Technology USA Inc. 對 Foxconn Assembly LLC. 增資，而 Cloud Network Technology 是鴻海集團旗下主要負責雲端伺服器業務的公司。鴻海說明，此次增資目的為長期投資。

鴻海是輝達新一代 AI 伺服器架構 GB200 的主要供應商，法人指出，GB200 在設計階段，預計第四季開始出貨、明年放量，為此，鴻海也積極擴大美國、墨西哥等地投資，強化 AI 伺服器布局。