中美晶轉投資雙喜 台特化通過上櫃審議 入股鈺祥搶濾網商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-31 09:41

台特化專注半導體特殊氣體材料的研發、生產與銷售服務，所生產的矽乙烷及矽丙烷是台灣半導體上游供應鏈最關鍵的化學材料之一，已建立全球矽乙烷最大單一產能生產線。

台特化座落於台灣西部科技廊帶中心之彰濱工業區，其優越的地理位置讓台特化得以迅速滿足全台灣的客戶要求，更可以在地供應協助客戶減少產品碳足跡，建構低碳的國際競爭力。

中美晶近年積極拓展半導體事業版圖，在各環節建立關鍵布局，今日簽訂與鈺祥現金增資合約，入股國內少數具化學濾網研發、製造及設計能力之業者，以擴大半導體相關產品線之廣度。

中美晶補充，鈺祥成立於 1987 年，深耕台灣微污染氣體過濾防治，並於近年切入高科技產業市場，致力於提供客戶最先進的微污染控制技術及設計服務，為台灣最大化學濾網專業供應商，其客戶群涵跨半導體、記憶體大廠、面板、光電、封裝等產業。

鈺祥在中部科學園區及南部科學園區均設有服務據點，在地化生產具即時性、緊急應變、交期反應快速等優勢。此外，為響應綠色供應鏈趨勢，鈺祥提前佈局減碳、減廢的循環經濟產品，以模組化與可再循環使用的方式設計產品，用獨家專利技術打造可重複使用的再生型化學濾網。

鈺祥綠色製造能力領先同業、深獲肯定，2018 年成為全球第一家通過循環經濟認證 BS8001 的製造業者，持續協助客戶精進低碳製程，與中美晶集團企業永續經營理念不謀而合，更與鈺祥簽訂全球代理合約，計畫透過中美矽晶集團全球綿密的銷售渠道，加速鈺祥進入國際半導體供應鏈，協助客戶降低碳排放、共創雙贏。