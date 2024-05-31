摩根士丹利：AI PC將帶動半導體出貨潮 產值額外增300億美元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 09:27

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 日前預測，由於處理器和 DRAM 的升級，每台 AI PC 的半導體價值將增長 20%-30%，個人電腦 (PC) 平均售價也將提高 7%，同時將為全球半導體產業帶來額外的 300 億美元收入。

大摩在研究報告中指出，隨著處理器從 x86 轉向安謀 (ARM-US) 架構，2027 年時的安謀架構 PC 處理器銷量將達 5000 萬顆，帶來 100 億美元的收入。x86 和 arm 是兩種主流的處理器指令集。

大摩認為，隨著 Windows on Arm(WoA) 生態系統成長，預計到 2027 年 WoA PC 晶片銷量將達 5000 萬顆，帶來 100 億美元的 PC 處理器收入，而高通近期在 AI PC 推出的驍龍 X Elite 處理器值得關注。

微軟在近期推出的首批 AI PC 中採用驍龍 X Elite，用於支援 Copilot 的使用，聯想、宏碁、華碩、戴爾、惠普和三星等其他主要電腦製造商也發佈搭載了 X Elite/X Plus 的下一代 AI PC。

今年被視為是 AI PC 的出貨元年，根據大摩預測，今年 AI PC 將占電腦總出貨量的 2%，2028 年時將占電腦總出貨量的 65%，這意味著屆時 AI PC 出貨量將達 1.79 億台，其中 85% 為筆電。

大摩指出，得益於 AI PC 的出貨，零件供應商、電腦製造商和供應鏈參與者將因此受惠，輝達、高通、超微和英特爾等 AI PC 專用神經處理單元 (NPU) 和處理器供應商，料將獲得巨大收益。

聯想、戴爾、華碩和惠普等電腦大廠也將成為主要受益者，因為他們在電腦市場佔據有利地位。