凡事都得兩手準備！傳TikTok邊打訴訟 邊複製核心演算法 準備美國獨立版本
鉅亨網編譯許家華 2024-05-31 09:41
消息人士透露，海外版抖音 TikTok 正在開發其推薦演算法的複製版，進而產生獨立於中國母公司運營的版本，試圖讓想要禁止它的美國立法者點頭。
TikTok 的中國母公司字節跳動 (ByteDance) 去年年底下令開始進行分割原始碼的工作，動作比美國立法者通過強制出售 TikTok 美國業務的法案還快，該法案今年甫獲得國會支持，於 4 月簽署成為法律。
消息人士表示，一旦代碼被分割，可能會為剝離美國資產奠定基礎，儘管目前還沒有剝離美國資產的計畫。
TikTok 先前表示沒有剝離美國資產的計畫，且不可能這麼做。
該消息見報後，TikTok 最初拒絕置評，並在上發文指稱《路透社》錯誤報導，但並未具體說明報導錯誤之處。
TikTok 也發布其訴狀中的一段話：「該法案要求 TikTok 必須『合格剝離』才能持續在美國營運，但這根本不可能做到，在商業上、在技術上、在法律上都不可能，當然也不可能在該法案要求的 270 天時間表內完成。」
然而，《路透社》發言人回應：「我們堅信自家報導的說法。」
TikTok 及其中國母公司字節跳動今年 5 月向美國聯邦法院提起訴訟，尋求法院下令阻止在 1 月 19 日之前強制出售否則禁用 TikTok 的法案。美國上訴法院周二 (28 日) 制定時間表，將快速審理上述訴訟。
根據報導，過去的幾個月裡，美國 TikTok 和中國字節跳動數百名工程師受命開始分離數百萬行程式碼，篩選該公司的演算法 (該演算法會向用戶推薦其喜歡的影片)。兩位直接了解該專案的消息人士表示，工程師的任務是創建獨立程式碼庫，這是字節跳動中國版 TikTok「抖音」所用的獨立系統，同時消除任何與中國用戶相關的資訊。
消息人士表示，該任務相當乏味且具高複雜性，凸顯 TikTok 美國業務與其中國母公司聯繫在一起的底層代碼的難度。
雖然 TikTok 和字節跳動已誓言以第一修正案為主張，將與美國官方進行訴訟，但工程師仍照命令繼續運作，戮力將 TikTok 的美國推薦引擎與字節跳動更廣泛的網絡分開，且這項工作預計需要一年多的時間才能完成。
這消息為 TikTok 分割美國業務的技術提供罕見視角，並顯示 TikTok 將採取何種措施來解決其面對的兩黨政治風險。美國拜登總統和該法案支持者認為，TikTok 使中國當局獲得大量數據和訊息，中國當局可能用其監視或影響 TikTok 的美國用戶。
法律文件顯示，TikTok 推薦引擎的源代碼最初是由中國字節跳動工程師所開發，接著 TikTok 針對美國在內的全球各地市場運作進行客製化。字節跳動認為，TikTok 之所以受歡迎，係因其推薦引擎具備高效性，可根據每位用戶與所觀看內容的互動方式來推送內容。
根據《路透社》先前報導，TikTok 不可能將 app 連同演算法一起出售。中國政府 2020 年將內容推薦演算法列入出口管制清單，若要剝離或出售 TikTok 的演算法必須取得行政許可。
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