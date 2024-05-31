凡事都得兩手準備！傳TikTok邊打訴訟 邊複製核心演算法 準備美國獨立版本

鉅亨網編譯許家華 2024-05-31 09:41

消息人士透露，海外版抖音 TikTok 正在開發其推薦演算法的複製版，進而產生獨立於中國母公司運營的版本，試圖讓想要禁止它的美國立法者點頭。

TikTok 的中國母公司字節跳動 (ByteDance) 去年年底下令開始進行分割原始碼的工作，動作比美國立法者通過強制出售 TikTok 美國業務的法案還快，該法案今年甫獲得國會支持，於 4 月簽署成為法律。

消息人士表示，一旦代碼被分割，可能會為剝離美國資產奠定基礎，儘管目前還沒有剝離美國資產的計畫。

TikTok 先前表示沒有剝離美國資產的計畫，且不可能這麼做。

該消息見報後，TikTok 最初拒絕置評，並在上發文指稱《路透社》錯誤報導，但並未具體說明報導錯誤之處。

TikTok 也發布其訴狀中的一段話：「該法案要求 TikTok 必須『合格剝離』才能持續在美國營運，但這根本不可能做到，在商業上、在技術上、在法律上都不可能，當然也不可能在該法案要求的 270 天時間表內完成。」

然而，《路透社》發言人回應：「我們堅信自家報導的說法。」

TikTok 及其中國母公司字節跳動今年 5 月向美國聯邦法院提起訴訟，尋求法院下令阻止在 1 月 19 日之前強制出售否則禁用 TikTok 的法案。美國上訴法院周二 (28 日) 制定時間表，將快速審理上述訴訟。

根據報導，過去的幾個月裡，美國 TikTok 和中國字節跳動數百名工程師受命開始分離數百萬行程式碼，篩選該公司的演算法 (該演算法會向用戶推薦其喜歡的影片)。兩位直接了解該專案的消息人士表示，工程師的任務是創建獨立程式碼庫，這是字節跳動中國版 TikTok「抖音」所用的獨立系統，同時消除任何與中國用戶相關的資訊。

消息人士表示，該任務相當乏味且具高複雜性，凸顯 TikTok 美國業務與其中國母公司聯繫在一起的底層代碼的難度。

雖然 TikTok 和字節跳動已誓言以第一修正案為主張，將與美國官方進行訴訟，但工程師仍照命令繼續運作，戮力將 TikTok 的美國推薦引擎與字節跳動更廣泛的網絡分開，且這項工作預計需要一年多的時間才能完成。

這消息為 TikTok 分割美國業務的技術提供罕見視角，並顯示 TikTok 將採取何種措施來解決其面對的兩黨政治風險。美國拜登總統和該法案支持者認為，TikTok 使中國當局獲得大量數據和訊息，中國當局可能用其監視或影響 TikTok 的美國用戶。

法律文件顯示，TikTok 推薦引擎的源代碼最初是由中國字節跳動工程師所開發，接著 TikTok 針對美國在內的全球各地市場運作進行客製化。字節跳動認為，TikTok 之所以受歡迎，係因其推薦引擎具備高效性，可根據每位用戶與所觀看內容的互動方式來推送內容。