拜登已簽！TikTok須9個月內剝離美國業務 周受資：違憲！將透過法律回擊

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 10:30

美國總統拜登周三 (24 日) 表示，他已簽署了價值 950 億美元的一攬子對外援助法案，其中包括強制北京字節跳動在 9 個月內剝離旗下應用 TikTok 美國業務，否則將面臨全美禁令。

此外，如果 TikTok 出售事宜確定取得進展，拜登可行使一次 90 天的延期權力。

對此，TikTok 方面誓言透過法律途徑反擊，主張該禁令「違憲」，公司將在法庭上提出質疑。 「我們相信事實和法律顯然站在我們這一邊，我們最終會取得勝利。這項禁令將摧毀 700 萬家企業，使 1.7 億美國人沉默。 尋找快樂和受到啟發的空間。」

此前一天，該法案在美國參議院獲得了廣泛支持，79 名參議員投票支持，18 名反對，幾乎得到了所有民主黨議員和大多數共和黨議員的認可。