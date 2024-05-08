美國前財長梅努欽：若成功收購TikTok 可重建其演算法

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 14:50

美國前財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周二 (7 日) 表示，他目前握有一個投資者團體，「非常有興趣」購買 TikTok ，或以稀釋其中國所有權的方式投資這一應用程式。如果成功收購，可以在美國的領導下重建其演算法。

兩個月前，梅努欽的投資者團體首次表達了對 TikTok 的興趣。不過他表示，任何法律抗爭都可能阻止他的團隊購買 TikTok 。

梅努欽表示，他已經和很多科技公司談過，並相信可以利用這一年的時間，重建 TikTok 演算法，讓它與字節跳動的技術分離。「但問題是，如果他們提起訴訟，就需要耗費六個月的時間，最終用來重建技術的時間就太短了。」

梅努欽說，「中國政府已經非常明確表示，他們不會發放演算法的出口許可，我對此可以理解。我們不想把自家敏感的技術轉讓給他們，他們也不想把它轉讓給美國。」

美國上個月在通過聯邦法律，要求 TikTok 一年內從字節跳動剝離，否則將遭到美國的封殺。TikTok 及字節跳動周二控告美國政府，對這項「不賣就禁」的新法提出了首次挑戰。

TikTok 在訴狀中指出，按照新推出的法律，即使一家公司創造了一個具有創新性和獨特性的言論平台，美國政府也可以「決定不讓該公司擁有或發布這個平台。」TikTok 請求華盛頓哥倫比亞特區上訴法院裁定這項新法律違憲，並發布命令，阻止美國司法部長加蘭德 (Merrick Garland) 執行這項法律。