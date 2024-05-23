外資買超166億元最青睞00929、聯電 5月已砸銀彈1787億元挺台股

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-23 18:13

台股今 (23) 日早盤跳空開 21668.84 點續創新高，一度受到中共軍演影響翻黑，但隨著買盤湧進，權值股力挺下再度翻紅，終場漲 55.6 點以 21607.43 點作收，成交量 5098.7 億元。三大法人合計買超 188.3 億元，其中外資買超 166.83 億元，且加碼 00929、聯電各 3.4 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資持續加碼，買超 166.83 億元，累計 5 月以來買超金額達 1787 億元；投信也回頭買超 23.45 億元，不過自營商則縮手賣超 1.98 億元，三大法人合計買超 188.3 億元。

外資今天最青睞 00929 復華台灣科技高息，買超 3.4 萬張，同時也買超另一檔 ETF 00941 中信上游半導體 1.1 萬張。

個股方面，外資則買超聯電最多，加碼 3.4 萬張，另外也買超鴻海 2.7 萬，光寶科 2.4 萬張，神達 1.5 萬張，華航 1.3 萬張，佳世達 1.2 萬張，統一 1 萬張，上海商銀 9374 張，宏碁 9289 張，以及欣興 8921 張。

外資賣超則瞄準金融族群，今天賣超玉山金 4.1 萬張，中信金 2.9 萬張，永豐金 2.9 萬張，第一金 2.2 萬張，新光金 1.1 萬張。同時也減碼中鋼 3.1 萬張，友達 2.9 萬張，長榮航 2.8 萬張，仁寶 2.3 萬張，英業達 1.1 萬張。

投信今天則偏愛金融股，與外資對作，買超玉山金 4.9 萬張，中信金 3.3 萬張，第一金 2.7 萬張，永豐金 2.7 萬張，京城銀 6661 張。另外也買超長榮航 4.2 萬張，聯電 1.9 萬張，大成鋼 7477 張，正新 7146 張，以及漢翔 5097 張。