台股扛住軍演利空壓力 外資續買60億 單周買超451億推漲306點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-24 18:03

台股集中市場加權股價指數在中共軍演的壓力下，加上美股大跌引發觀望，今 (24) 日下跌 42.09 點或 0.19%，收在 21565.34 點，成交量 4134.54 億元，明顯較昨日的 5099 億元萎縮，但外資仍買超 60.62 億元。本周台股周線收長紅大漲 306.87 點或 1.44%，累計買超金額達 451.74 億元。

同時，外資在台股集中市場買超台積電 (2330-TW) 張數高達 20426 張，以今天台積電收盤價 867 元計算，外資在本周砸下 177.09 億元搶買台積電，也推升其股價在本周盤中以 877 元創新高。權值股台積電 24 日以下跌 8 元或 0.91% 作收，收盤報 867 元。

外資今日在台股集中市場買超 60.62 億元，呈現連 3 買；自營商買超 25.97 億元；投信賣超 18.31 億元；三大法人合計買超 68.27 億元。而在期貨市場方面，外資交易口數淨額爲多單 323 口，未平倉合約口數淨額爲空單 8402 口。

外資買超較多的個股爲，矽統、鴻海、泰金寶 - DR、群創、長榮、燿華、光寶科、英業達、瑞軒、華邦電；外資賣超較多的個股爲，長榮航、聯電、中鋼、玉山金、力積電、第一 金、元大金、三商壽、陽明、合庫金。

投信買超較多的個股爲，長榮航、玉山金、第一金、正新、永豐金、國產、三陽工業、中華電、聯電、京城銀；賣超較多的個股爲，神達、南亞、聯強、佳世達、寶成、統一、光寶科、仁寶、英業達、神基。

自營商買超較多的個股爲，宏碁、光寶科、長榮、華航、陽明、晶豪科、萬海、矽統、鴻海、聯茂；賣超較多的個股爲，群創、聯電、燿華、華通、精英、仁寶、華新、三商壽、力積電、漢翔。