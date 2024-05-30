【量大強漲股整理】台股震盪回檔下，AI股有機會整理後在上嗎?蘋果WWDC大會登場下誰有機會受惠?

鉅亨研報 2024-05-30 17:04

加權指數，今日開低走低，終場下跌 298.02 點，收在 21364.48 點，成交量 4176 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 435.07 億，投信賣超 18.99 億，自營商賣超 71.75 億，三大法人合計賣超 525.81 億。

美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.06%，標普 500 指數下跌 0.74%，納指下跌 0.58%，費半下跌 1.85%；投資人消化聯準會褐皮書報告，內容顯示美國經濟在春末持續擴張，通膨情況比 Fed 所預期的更加膠著，預計本周 PCE 指數的公布會強化 Fed 今年夏季不降息的觀點；芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率已降至 44%，11 月至少降息 1 碼的機率已降至 56%，AI 王者 (NVDA-US) 輝達，連續四天創下新高，收盤小漲 0.81%，收在 1,148.25 美元，市值直逼蘋果；台股方面，加權指數，受到美股下跌的影響，今日開低走低，終場下跌 298.02 點，收在 21364.48 點，雖然小破 10 日線，但下檔月線提供強力支撐，短期震盪整理後，加權指數有望繼續上攻。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 2.22%，收在 838 元，瑞銀首席環球股市分析師 Andrew Garthwaite 28 日表示，企業的技術領先大陸同業 5 年、美國同業 2 年，幾乎控制所有先進晶片的生產，全球第一大晶圓代工系統的優勢很難被超越；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.22%，收在 176.5 元，根據美系外資最新報告，再度看好企業在 AI 伺服器具有強勁的發展實力，維持「買進」評等，並將目標價從原先的 201 元，調升至 227 元；(2454-TW) 聯發科，今日收平盤 1290 元，企業號召全球同仁參與節能減碳行動，總計超過 7,000 人參與，讓員工透過日常行動實踐綠色生活，提升全員環保意識，帶動更多人加入守護地球的行列。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，(NVDA-US)輝達，對外宣布未來全新伺服器架構都將採用水冷散熱解決方案，散熱模組族群；雖然今日全面回檔，但無礙中長多格局，(3017-TW)奇鋐，下跌 3.7%，收在 781 元，3D VC 良率高達 90-95%，最高可解 1000W 的熱能，依然是目前最有效率且便宜的解決方案，主流趨勢可維持到 2025 年，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元，水冷散熱領域，企業目前已有能力供應 CDU、CDM 和水冷板，自製率已高達 70%，如果風扇牆和水冷快接頭也通過認證，自製率有機會達到 100%，進而帶動企業整體毛利率，(3324-TW)雙鴻，下跌 3.04%，收在 926 元，董事長林育申對今年伺服器業務釋出樂觀展望，而且下半年會比上半年好很多，目前已積極擴廠因應，預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個，CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套，而水冷板目前月產能約 10 萬多片，下半年規劃再多 10 萬多片的產能；(2486-TW)一詮，下跌 0.92%，收在 97.1 元，工研院研發「全球散熱能力最強的相變化水冷技術」，可達全球最高千瓦散熱水準，超越目前散熱技術一倍以上，已與 (2486-TW) 一詮合作生產，交貨給數家國際 AI 晶片大廠驗證中，這些相關的散熱大廠有機會迎接產業旺季下，爆發力值得期待。

(1560-TW)中砂，上漲 4.42%，收在 295.5 元，離 300 大關僅有一步之遙，企業最早是藉由鑽石碟切入晶圓大廠供應鏈，打入半導體市場，隨著先進製程持續發展，企業的供貨佔比也跟著提升，正在 HBM 記憶體戰場上急起直追的 (MU-US) 美光，為企業帶來的營收佔比亦逐步拉高。

(2105-TW) 正新，上漲 2.85%，收在 57.7 元，企業是泰國最大的輪胎業者，美國放寬泰國輪胎進口的稅率，由原來的 17% 降到 4.52%，一口氣少了 13 個百分點，甚至比起越南銷美的 6.46% 更低，讓企業成為最大受益者，企業也延續去年以來的策略，不以營收成長為目標，而是以獲利為主要考量，對於輪胎市場的前景，看法樂觀。

(1525-TW) 江申，上漲 1.96%，收在 78.2 元，總經理曾烱誌表示，車架客戶庫存首季調整完畢，4 月起拉貨回溫，預期第 2 季到第 3 季產量會一路向上，電動巴士預期大量出貨可能集中在第 3 季以後。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師