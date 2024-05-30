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鉅亨速報

盤後速報 - 宜新實業(4440)下週(6月6日)除息1元，預估參考價24.75元

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05

宜新實業(4440-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(5月30日)收盤價25.75元計算，預估參考價為24.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

宜新實業(4440-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為機能彈性紗製造與銷售。近5日股價上漲0.19%，集中市場加權指數上漲0.51%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/06 25.75 1.0 3.88% 0.0
2023/06/07 34.4 3.0 8.72% 0.0
2022/06/10 46.75 4.0 8.56% 0.0
2021/06/08 62.7 0.5 0.8% 3.9
2020/07/15 43.95 0.0 0.0% 2.0

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