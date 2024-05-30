盤後速報 - 宜新實業(4440)下週(6月6日)除息1元，預估參考價24.75元
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05
宜新實業(4440-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(5月30日)收盤價25.75元計算，預估參考價為24.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
宜新實業(4440-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為機能彈性紗製造與銷售。近5日股價上漲0.19%，集中市場加權指數上漲0.51%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/06
|25.75
|1.0
|3.88%
|0.0
|2023/06/07
|34.4
|3.0
|8.72%
|0.0
|2022/06/10
|46.75
|4.0
|8.56%
|0.0
|2021/06/08
|62.7
|0.5
|0.8%
|3.9
|2020/07/15
|43.95
|0.0
|0.0%
|2.0
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