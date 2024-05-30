盤後速報 - 亞諾法(4133)下週(6月6日)除息0.72元，預估參考價31.63元
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05
亞諾法(4133-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.72元。
以今日(5月30日)收盤價32.35元計算，預估參考價為31.63元，息值合計為0.72元，股息殖利率2.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞諾法(4133-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為單株抗體、多株抗體、蛋白質、醫療檢測儀器及檢驗試劑。近5日股價上漲1.08%，集中市場加權指數上漲0.51%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/06
|32.35
|0.72
|2.23%
|0.0
|2023/06/15
|35.5
|0.8
|2.25%
|0.0
|2022/06/16
|41.1
|0.46
|1.12%
|0.0
|2021/07/22
|55.8
|0.6
|1.08%
|0.0
|2020/07/16
|122.5
|0.1
|0.08%
|0.0
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