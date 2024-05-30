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鉅亨速報

盤後速報 - 亞諾法(4133)下週(6月6日)除息0.72元，預估參考價31.63元

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05

亞諾法(4133-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.72元。

以今日(5月30日)收盤價32.35元計算，預估參考價為31.63元，息值合計為0.72元，股息殖利率2.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞諾法(4133-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為單株抗體、多株抗體、蛋白質、醫療檢測儀器及檢驗試劑。近5日股價上漲1.08%，集中市場加權指數上漲0.51%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/06 32.35 0.72 2.23% 0.0
2023/06/15 35.5 0.8 2.25% 0.0
2022/06/16 41.1 0.46 1.12% 0.0
2021/07/22 55.8 0.6 1.08% 0.0
2020/07/16 122.5 0.1 0.08% 0.0

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