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鉅亨速報

盤後速報 - 國精化(4722)下週(6月6日)除息1元，預估參考價40.75元

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05

國精化(4722-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(5月30日)收盤價41.75元計算，預估參考價為40.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

國精化(4722-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為各種工業用合成樹脂，及其他有關化學品之製造、加工、銷售。各種人造樹脂之原物料買賣及工業用合成樹脂之進出口業務。玻纖強化塑膠製品之製造、加工及相關原物料之買賣進出口業務。近5日股價下跌2.48%，集中市場加權指數上漲0.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/06 41.75 1.0 2.4% 0.0
2023/06/12 36.95 1.9 5.14% 0.0
2022/06/28 39.05 2.2 5.63% 0.0
2021/07/29 38.65 2.0 5.17% 0.0
2020/07/07 28.15 1.8 6.39% 0.0

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