盤後速報 - 國精化(4722)下週(6月6日)除息1元，預估參考價40.75元
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05
國精化(4722-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(5月30日)收盤價41.75元計算，預估參考價為40.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
國精化(4722-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為各種工業用合成樹脂，及其他有關化學品之製造、加工、銷售。各種人造樹脂之原物料買賣及工業用合成樹脂之進出口業務。玻纖強化塑膠製品之製造、加工及相關原物料之買賣進出口業務。近5日股價下跌2.48%，集中市場加權指數上漲0.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/06
|41.75
|1.0
|2.4%
|0.0
|2023/06/12
|36.95
|1.9
|5.14%
|0.0
|2022/06/28
|39.05
|2.2
|5.63%
|0.0
|2021/07/29
|38.65
|2.0
|5.17%
|0.0
|2020/07/07
|28.15
|1.8
|6.39%
|0.0
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