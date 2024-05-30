國際鋅價走高及成本控制有利因素 鋼聯看好業績成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-30 17:02

以廢棄物處理及銷售氧化鋅爲主要營收來源的鋼聯 (6581-TW) 在首季繳出獲利成長 51%，每股純益 1.17 元的亮麗成績單，在目前的鋅價走高到每噸 3000 美元、鋅加工費走低及原物料焦碳價格走跌勢有利因素下，預期 2024 年業績將攀升。

台灣鋼聯今 (30) 日召股東會，鋼聯 2023 年合併營收為 20.41 億，稅後純益新臺幣 5.04 億，每股盈餘 4.54 元，現金股利每股 4.3 元，股利發放率 95% 為歷年最高。與 2022 年相比，2023 年營收減少 23%，稅後純益減少 49%，主要係 2023 年受到高利率、高通膨與中國疫後經濟表現不如預期等因素影響，令全球終端產品需求疲弱，導致製造業活動放緩影響。

展望 2024 年，預期鋼市將重返上升軌道，國內鋼鐵業景氣佳將有助於台灣鋼聯集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務。海外經濟的軟著陸和中國國內製造業的復甦，預期國際鋅價將逐步走升，目前國際鋅價約 3000 美元，另金屬鋅加工費於 2024 年 4 月後由每噸 274 美元降為 165 美元，為近三年來最低，加工費降低及國際鋅價上漲有利於台灣鋼聯出售氧化鋅營業收入。

台灣鋼聯目前可收受之焚化飛灰允收標準氯含量需小於 3%，但焚化廠產出的焚化飛灰需經過水洗過程降利氯含量後才可送至台灣鋼聯進行再利用。目前多數焚化廠內部因無建置水洗設備，產出之焚化飛灰採取掩埋方式處理。台灣鋼聯 5 月取得台中市龍井區 4500 坪土地，未來預計於此地規劃設置焚化飛灰水洗廠，初期目標年處理量約 3 萬噸。

台灣鋼聯籌設水洗廠，為焚化廠提供水洗及再利用服務並減輕各焚化廠各自增設水洗設備的負擔，同時焚化飛灰經過鋼聯旋窯製程後產出之旋轉窯爐碴再送至子公司台鋼資源作為混凝土原料，達到循環再利用的環保效應。台灣鋼聯水洗廠預計 2 年半後正式投產。