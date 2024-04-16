勞動部： 訂單回穩 無薪假人數降至 6385人 創34個月來新低

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-16 18:28

勞動部今（16）日公布勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，無薪假人數降至 6385 人，創下自 2021 年三級警戒後、34 個月來新低，與上期公布人數大幅減少 1351 人。勞動部表示，本次公布以製造業無薪假人數減少最多，顯示訂單呈現回穩，整體趨勢持續朝好的方向發展。

勞動部指出，無薪假實施事業單位共 260 家，實施人數 6385 人，較上期公布的 346 家、7736 人相較，減少 86 家，人數減少 1351 人，其中製造業就減少 1148 人，顯示不少事業單位回報訂單回穩，停止實施無薪假，可見整體仍往好的方向走。

根據勞動部統計資料指出，2021 年因新冠疫情實施三級警戒，無薪假人數當年 6 月 24 日最高達 1 萬 229 人，本期降至 6385 人，創下歷時 2 年 10 個月來的新低紀錄。