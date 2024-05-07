威剛百億永續聯貸案 銀行超額認購2.4倍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-07 19:09

記憶體產業受惠 AI 需求，產業景氣復甦，模組大廠威剛 (3260-TW) 永續連結聯貸案吸引眾家銀行超額認購 2.4 倍達 180 億元，最終以新臺幣 100 億元結案。此次聯貸由臺灣銀行、第一銀行與合作金庫統籌主辦聯合授信，今 (7) 日正式完成簽約。

威剛此次永續連結聯貸案成功，充分顯示國內金融業對記憶體產業及威剛未來營運前景高度肯定與支持。本次聯貸案將溫室氣體排放量及有害廢棄物回收率等永續連結指標納入聯貸條件，給予相應的利率減碼，以實際行動支持威剛遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

威剛董事長陳立白表示，感謝銀行團的高度支持與肯定，隨著 AI 應用蓬勃發展，公司看好未來幾年將是記憶體需求百花齊放的好時機。公司除了以產品實力、品牌價值、精準且高效的貨源管理系統服務全球通路與持續擴大市占率，也已提早布局 AI 市場，包括 AI PC、AI 手機、AI 工控及伺服器、AI 電競等全系列記憶體產品應用，並將領先同業在今年下半年和明年陸續推出，未來在記憶體 AI 應用領域將繼續擴大市占率。