威剛4月營收38億元創同期高 記憶體價格本季續揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-06 19:22

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收 38.48 億元，月減 3.21%，年增 80.76%，累計前 4 月營收 147.29 億元，年增 57.73%；受惠 DRAM 與 NAND Flash 價格持續走揚，威剛 4 月營收創下同期新高。

威剛指出，目前上游供應商正積極將產能配置與投資重心轉向 HBM，加上整體產業庫存水位相當健康，預期本季 DRAM 及 NAND Flash 合約價仍將保持上揚格局，並進一步推動公司整體毛利率持續增長。

董事長陳立白指出，AI 終端應用產品於第三季起陸續上市後，可望帶動下半年及明年更多 AI 需求湧現，因此上游供應商皆加速轉進 HBM 與 DDR5 產品，但目前 HBM 生產難度與產能耗用率都相當高，在有限的產能供給下，今年 DRAM 價格欲小不易。

NAND Flash 方面，雖然目前上游供應商已陸續恢復獲利，並逐步調升產能利用率，但對於價格及產能規畫仍相當理性，加上近期企業用及資料中心的 SSD 需求明顯復甦，可望支撐 NAND Flash 價格續揚且穩健的態勢。