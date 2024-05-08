漲價效益顯 威剛Q1毛利率、本業獲利雙創高 EPS 3.62元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-08 16:09
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公布第一季財報，受惠低價庫存效益發酵，首季毛利率 26.43%，營業利益 15.47 億元，雙雙改寫歷史新高，稅後純益達 10.6 億元，季增 50.5%，年增 4316.67%，每股稅後純益 3.62 元，登上 11 季度來新高。
威剛第一季營收 108.81 億元，季減 1.29%，年增 50.89%，毛利率 26.43%，季增 6.69 個百分點，年增 14.9 個百分點，營益率 14.21%，季增 4.48 個百分點，年增 13.63 個百分點，創下歷史次高，稅後純益達 10.6 億元，季增 50.5%，年增 4316.67%，每股稅後純益 3.62 元。
威剛看好，在記憶體景氣上升格局下，今年本業獲利將大步走揚，全年度營運績效與毛利率將挑戰新猷。
針對記憶體市況，威剛認為，全球掀起 AI 浪潮，今、明兩年記憶體進入供不應求階段，且目前所及的 AI 需求都只是剛起步，隨著 AI PC、AI 手機等硬體與軟體快速生成，雲端運算擴張至邊緣運算，預期上游原廠增產腳步恐追不上全球 AI 需求擴張的速度。
因應下半年傳統旺季與新產品需求興起，威剛未來營運策略除了持續高精準進行庫存佈局與調控，也將自第三季起推出 AI 相關應用產品，搶占未來龐大商機。
另外，威剛除了精進本業，也不忘投入社會公益，善盡企業社會責任。惦念 4 月 3 日花蓮發生規模 7.2 級強震且餘震不斷，當地重建修復都需要龐大資金與資源投入，董事長陳立白率先拋磚引玉響應捐款，並串聯全體員工發起「捐贈一日所得」與「花蓮希望之光 LED 檯燈募捐」活動，共募集新台幣 300 萬元及逾 270 台 LED 檯燈捐贈衛福部及花蓮縣政府，期許能以企業與全體員工之力協助花蓮災後重建，加速花蓮民眾回歸正常生活運作。
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