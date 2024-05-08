漲價效益顯 威剛Q1毛利率、本業獲利雙創高 EPS 3.62元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-08 16:09

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公布第一季財報，受惠低價庫存效益發酵，首季毛利率 26.43%，營業利益 15.47 億元，雙雙改寫歷史新高，稅後純益達 10.6 億元，季增 50.5%，年增 4316.67%，每股稅後純益 3.62 元，登上 11 季度來新高。

威剛第一季營收 108.81 億元，季減 1.29%，年增 50.89%，毛利率 26.43%，季增 6.69 個百分點，年增 14.9 個百分點，營益率 14.21%，季增 4.48 個百分點，年增 13.63 個百分點，創下歷史次高，稅後純益達 10.6 億元，季增 50.5%，年增 4316.67%，每股稅後純益 3.62 元。

威剛看好，在記憶體景氣上升格局下，今年本業獲利將大步走揚，全年度營運績效與毛利率將挑戰新猷。

針對記憶體市況，威剛認為，全球掀起 AI 浪潮，今、明兩年記憶體進入供不應求階段，且目前所及的 AI 需求都只是剛起步，隨著 AI PC、AI 手機等硬體與軟體快速生成，雲端運算擴張至邊緣運算，預期上游原廠增產腳步恐追不上全球 AI 需求擴張的速度。

因應下半年傳統旺季與新產品需求興起，威剛未來營運策略除了持續高精準進行庫存佈局與調控，也將自第三季起推出 AI 相關應用產品，搶占未來龐大商機。