材料-KY通過提高股利配發 去年全年股利由12元提高爲13元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-30 10:20

材料 – KY(4763-TW) 今 (30) 日召開股東會，在 2023 年全年稅後純益 51.76 億，年增 3.14 倍，每股純益高達 62.52 元有利條件下，股東會通過股利修正案，對 2023 年下半年股利增加配發股票股利 1 元，即下半年股利每股配發 6.5 元股息及 1.5 元股票股利。

在今天的材料 - KY 股東會股利案通過完成修正之後，等於是 2023 年全年每股配發現金 11.5 元及股票 1.5 元，合計爲每股配發 13 元股利，較原規劃的 12 元股利增加 1 元。

材料 - KY 在 2023 年上半年已配發 5 元現金股利，在去年 12 月 29 日發放完畢，原擬下半年股利配發 6.5 元股息及 0.5 元股票股利，董事長王克璋指出，公司董事會在考量公司資金運用、新產能開出及維護股東權益各面向，提出對 2023 年下半年的股利的配發修正，並加以提高向股東會提出。

材料 - KY 在 2024 年第一季營運狀況也佳，首季營收 36.13 億元，創歷史同期新高，毛利率 67.26%，季減 0.04 個百分點，年增 12.95 個百分點，單季稅後純益爲 21.03 億元，創新高，季增 9%，年增 3.03 倍，每股純益達 24.48 元。