新壽力拚6月RBC達標 金管會：預計5/24提交改善計畫

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-22 17:39

金管會主委彭金隆走馬上任第三天，今 (22) 日赴立法院財委會業務報告，並備質詢，立委關切去年底新光人壽、三商美邦人壽 2 家公司的資本適足率 (RBC) 皆未達標，新壽更因增資承諾未達成遭金管會開罰。對此，彭金隆表示，保險局給予新壽 1 個月期限提出改善計畫，期限是到 5 月 24 日，目前尚未收到。

今天財委會上，多名立委關切新光人壽提升 RBC 的議題，保險局長施瓊華說明，已經請 2 家壽險公司各自提出財業務改善計畫，新光人壽預計 5 月 24 日會送來。

施瓊華表示，由於財報確認時間落在 3 月底，4 月底發函，希望新光人壽提出可行的方案，來改善 RBC，儘速回到法定標準之上。

施瓊華說，改善方案包含現金增資、發債，或是其他財務結構調整措施，2 家公司都有提出現增，有一些已經在做了，有一些會到下半年再進行增資。

施瓊華進一步指出，新光金 (2888-TW) 以子公司上繳盈餘方式，轉增資新壽 70 億元已在上半年完成，但還是不夠，所以還需要再提現增，新光人壽有計畫發債，預計 6 月底 55 億元可到位，另外，下半年還有現增的規劃。

立委關切新壽 RBC 最後是否能達標，施瓊華表示，這要看最近 RBC 狀況來進行評估及試算，接下來就要看 6 月底的 RBC 數據。

此外，有立委問及新壽董事長魏寶生不服降薪處分，尋求行政救濟，彭金隆表示，目前尚未收到魏寶生的訴願書，強調金管會是依法懲處，會支持目前的處分；立委追問是否「黃規彭隨」，繼續罰到增資為止？彭金隆僅回應，這是《保險法》的規定，金管會已經做出裁處，就會去執行。

有立委提及，保險業資本適足率管理辦法中的「財報淨值比」不得低於 3% 的規定，是否有進一步取消的空間，對此，彭金隆直言，淨值比 3% 是依據《保險法》規範，剛性很強，但認為在學理上有討論空間，會考慮調整內容。