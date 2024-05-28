金管會打詐 這3類消費刷卡擬延遲24小時 建議3000元為門檻
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-28 20:06
為強化阻詐、盜刷，銀行公會 27 日已提案到金管會，擬將遊戲點數、錢包儲值、電子禮券三大類刷卡消費，延遲 24 小時生效，銀行局副局長林志吉說明，公會建議以 3000 元作為門檻，並給予 3 個月調整期，但引起部分反彈聲浪，林志吉強調，會再通盤研議，從防堵詐騙及便民服務中取得平衡。
金管會銀行局副局長林志吉於今 (28) 日例行記者會上表示，為強化信用卡風險控管，根據銀行公會蒐集意見，實務上發現，多數詐騙案利用「可快速移轉、變現性高」的商品進行盜刷，主要集中在遊戲點數、錢包儲值及電子禮券這 3 種類型。
林志吉進一步指出，根據公會初步提案的內容，若這 3 類消費刷卡金額超過一定金額就要延後 24 小時才能生效，建議給予銀行 3 個月的調整期，至於「一定金額」，林志吉透露，目前設定為 3000 元，但仍須進一步研議。
林志吉說明，銀行信用卡原先就有預防小額盜刷的機制，一定金額下免簽名，主要考量風險可控，如門檻訂得高，就會造成財損高、便利性低，若以百元作為門檻，民眾可能每筆交易都會受影響，造成民眾不便。因此，金管會必須從「財損風控、民眾便利性」二個面向，來做綜合考量。
林志吉強調，如果外界仍有不同意見，金管會會再與銀行公會討論，不排除找發卡行及收單行來討論，有關上路時程、金額門檻及內容範圍，都會進一步研議討論，希望降低民眾日常生活影響。
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