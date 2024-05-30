中國建商背負債務超過人民幣7,000億！償債高峰已過 但壓力仍在

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-30 07:30

雖然政策層面給予不小支持，但對中國建商來說，今年仍是償債大年。

其中，信用債佔 69.0%，海外債佔 31.0%，境內債務償債壓力較大。

據《21 金融圈》報導，建商的償債高峰出現在 2021 年。根據多家機構統計，當年建商到期債務規模達到 1.28 兆元。分析人士指出，如果算上非標債務，總規模可能超過 2 兆元。

到了 2022 年，建商的公開債務到期規模終於降到 1 兆元以下，但總額仍有 9,000 多億元。當年，市場銷售規模下滑，建商的償債能力不增反降。

去年市場繼續降溫，雖然部分建商展延債務，但到期債務規模仍維持在 9,000 多億元的水準。

時序到了今年，隨著償債高峰期結束，以及大量債務展期，建商的到期債務規模終於降至 7,700 億元。

債務問題的存在，大多源於階段性投資過熱。某華東建商相關負責人表示，2020 年前，建商的銷售目標普遍較為激進，拿地規模偏大，對資金的需求也較大。

房地產及物業企業的 IPO 熱潮，也在此時出現，很多企業上市後借了大量美元債。

這些融資也為後來的流動性壓力埋下伏筆。2021 年至 2022 年，建商陸續出現到期債務無法償還的情況。綜合來看，這些違約的債券大多為 2020 年前的融資。

對大部分建商來說，今年的債務壓力仍然不可小覷。某重量級建商相關負責人表示，今年公司已經停止拿地，銷售回款會儘量匯集到總部，用於償還債務。

與此同時，該企業今年還在繼續推進人員精簡、薪酬調整等降本措施。

中指研究院企業研究總監劉水表示，綜合各建商的策略來看，債務展期、收縮投資、降本增效，是今年的主旋律。他認為，建商的投資策略傾向於精準投資，關注收益確定性高的項目。經營策略傾向於輕重並舉，透過推動輕資產業務拓展，實現第二曲線業績持續增長。