〈華固股東會〉鍾榮昌看房市：預期未來1-2年仍有不錯表現

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-29 13:02

上市建商華固建設 (2548-TW) 今 (29) 日召開股東常會，華固董事長鍾榮昌指出，目前房市表現健康且熱絡，由於市場供需平衡，預期未來 1-2 年的全台房市都將會有不錯的表現。

2024 年台灣經濟可望高成長、股市創新高、資金潮，再加上政府推出的新青安房貸，造成房市需求強勁。鍾榮昌並且強調，少子化加上小家庭，讓台灣戶數成長了 15%，改變房市的需求結構，現在市場最熱的是中坪數產品，豪宅也一改以往動輒以百坪起跳的規劃，現在坪數都控制在 100 坪之內，

鍾榮昌指出，房市景氣有循環性，因為 2022 年、2023 年上半年不好，現在是繁榮的市況，政府的居住正義是擔心房市不合理風險太高，現階段房市供需是趨平衡，不用擔心政策，反而是擔心景氣何時反轉。預期全台房市未來 1-2 年表現都會不錯，國際產業庫存差不多消化完畢，明年表現不錯，也沒有理由不好，在建商沒有密集蜂推案的情形下，房市表現將有動能。

華固建設至 2028 年年底可望有 16 筆個案完工，總銷金額達 1100 億元，這些建案有 7 成都位在台北市。鍾榮昌說，這也意謂著華固後續業績動能也十分充沛。今年華固將首度跨足台中推案，目前並已經在台中已購入 4 筆土地，但暫時不考慮往台中以南去推案。