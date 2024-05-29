今年自住及置產兩大買方撐盤房市 潤泰新：「價量俱穩」格局

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-29 15:40

潤泰新 (9945-TW) 今 (29) 日召開股會並通過配每股 1.5 元現金股利，對於今年房市表現潤泰新董事長簡滄圳認為，新青安政策支撐市場剛性需求，買氣回歸基本面，預期今年在自住及置產兩大買方撐盤，房市將呈現「價量俱穩」格局。

簡滄圳指出，2023 年房市受到行升息、平均地權例修正案等因素影響, 不過在财政部推動新青安政策下, 有助帶動剛性需求, 隨消費者「夢醒時分」，市氣回歸基本面；此外，後疫情時代臨，商業活動逐漸恢復至疫情前的活絡生機，2023 年 CITYLINK 商場客穩定增加, 營業額穩定成長。

簡滄圳表示在 1 月中總選結束後, 動因素去除短投資客不在場後，房市由自住及產兩大買方支撐，整體市場回歸供需基本盤，呈現「價量俱穩」的格局，也讓房市走勢更明朗化。

而潤泰新累積過去 40 餘年的良好信且財務穩, 具有相對優勢。在今年推案方面，潤泰新指出，潤泰信義、子公司潤泰建設的青田 618 建案都已取得使照，潤泰左岸生活、潤泰大安富陽均有望於今年取得使照，交屋入帳。