華固加碼18億元購入北士科住宅建地 明年推案估總銷50億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-19 17:54

已在台北北士科分別推出兩辦公大樓案及兩住宅案上市建商華固建設 (2548-TW) ，今 (19) 日再度出手加碼以 18 億元購入區域內軟橋段建地 745.48 坪，華固總經理洪嘉昇指出，對今天敲進的軟橋段建地，預計 2025 年第二季推 20 樓高純住宅案，總銷上看 50 億元。

北市的建地供給量低，也因此總面積 94.38 公頃由軟橋段與新洲美段組成的北士科，更成為包括達麗 (6177-TW)、國建 (2501-TW) 甚至達欣工 (2535-TW) 等搶進加碼獵地，以今天華固以總價 18 億元購入的區域內軟橋段建地 745.48 坪，每坪單價高達 241 萬元，市場也依周邊行情推估，華固此一新建案明年第二季的推出，每坪價格上看 130 萬元。

華固總經理洪嘉昇指出，新購入的台北北士科住宅建地 745.48 坪，由於建案還需經都市計畫審議，預計預計 2025 年第二季推地下 4 層、地上 20 樓高純住宅案，總銷上看 50 億元。

洪嘉昇指出，華固對此一建案基地爲面對萬坪公園第一排，規劃推出的純住宅格局 40-53 坪，預計 2025 年第二季推案，2028 年完工，預估總銷 50 億元。

華固建設 2024 年確定推出四筆新案，頂級商辦案及住宅開發案各半，其中「正大北投案」總銷值估 255 億元，大直「合璞案」總銷 44 億元，下半年則有北市也會推出總銷 56 億元「信義光復案」。