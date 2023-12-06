華固商辦大案「樂富中心」入帳 估全年還要續賺回逾一股本

華固 (2548-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，在台北市北士科商辦大案「樂富中心」交屋入帳挹注之下，2023 年 11 月單月營收以 51.74 億元改寫史上單月第三高營收，月增 3.36 倍，年增 42.79 倍，累計前 11 月營收 155.63 億元，並已超越年全年，估全年還要續賺回逾一股本。

華固的 2023 年前 11 月營收 155.63 億元，年增 4.9%。

華固 2023 年前三季營收 92.04 億元，稅後純益 21.08 億元，每股純益 7.62 元，同時，加計第四季台北市北士科商辦大案「樂富中心」交屋入帳，「月河」住宅案交屋的持續挹注，法人估，華固 2023 年仍將賺回超過一個股本。

華固台北市北士科商辦大案「樂富中心」，是以 45.9 億元售予單一買家，並在 11 月完工入帳。

華固在 2024 年的推案部分，確定在第二季推出台中市水湳經貿段住宅建案，預估總 100 億元，至於華固今年新北市在 20.72 億元拿下新北市三重仁義重劃區 1,569.83 坪建地，預計在 2024 年下半年起開始推案。

華固的商辦部分，2023 年僅推出總銷約 132 億元南港「華固中央置地」、96 億元大直「華固時代置地」兩大商辦案，2024 年起，將有 4 筆新案陸續依進度，包括兩筆頂級商辦案，以及兩筆住宅開發案，其中「正大北投案」總銷估達 255 億元，大直「合璞案」總銷也達 44 億元。