〈焦點股〉華固高股利配發引爆買盤 盤中鎖住漲停創16年高價
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-21 13:50
華固建設 (2548-TW) 日董事會通過配發 8.5 元股利，包括 7.5 元股息及 1 元股票股利，爲華固建設歷年來的最高股利發放水準，華固高股利配發引爆買盤， 放量成交到 6300 張， 盤中鎖住漲停價 118.5 元，創 16 年來新高價。
同時，以華固對去年盈餘配發的 7.5 元現金股息計算，依 21 日漲停價計算的殖利率爲 6.33%。同時，華固在配發 1 元股票股利後，股本將由目前的 27.68 億元，放大至 30.45 億元。
華固建設 2024 年確定推出四筆新案，頂級商辦案及住宅開發案各半，其中「正大北投案」總銷值估 255 億元，大直「合璞案」總銷 44 億元，下半年則有北市也會推出總銷 56 億元「信義光復案」。
華固 2023 年全年營收 158.05 億元，毛利率 33.03%，年增 1.12 個百分點，稅後純益爲 35.81 億元，年增 20.73%，每股純益爲 12.95 元。
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