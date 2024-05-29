統一與寵物公園門市合作 國民犬食品牌爲浪浪盡點心力

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-29 10:55

統一指出，去年 9 月 - 今年 1 月寵物公園愛心集糧直送活動，共募集約 90 噸飼料，幫助 2 萬多隻浪浪度過寒冬。今年夏日來臨之際，寵物公園再度攜手 5 家愛心浪浪協會、以及統一旗下國民犬食品牌「寶貝狗」，推出愛心集糧直送活動。6 月 1 日 - 6 月 30 日至全台寵物公園門市拿取愛心小卡至櫃枱結帳，即等同認購 1 包 40LB 寶貝狗犬食，並直送到各協會缺糧的狗園。且為了感謝大家的愛心，寶貝狗還加碼回饋消費者，每認購 1 包犬糧，即贈送一袋 5 入裝科學麵，回贈一份心意給每一位愛心捐助者。

寶貝狗多年來持續與臺灣各個愛心浪浪協會合作，在統一企業 10 億級食安中心的品質把關下，除了提供經濟實惠、營養均衡的犬糧外，並在產品中加入有機礦物質鋅，也照顧浪浪的皮毛健康，讓狗狗不只是吃得飽，更要安心健康，也成為不少協會與狗園的愛用品牌。

統一指出，近年統一企業致力於開發高品質寵物食品，為了精準照顧台灣毛孩的需求，所有產品皆由統一專業寵物研發團隊精心研製，專研臺灣氣候與寵物生活環境，已上市 30 多年的「寶多福」品牌推出健康機能系列，照顧台灣寵物容易皮膚不適、情緒焦慮、以及腸胃的問題。去年再推出「Petlife 晶饌纖蔬肉糧」系列，不僅設計「低敏優穀」乾糧配方，更加入由臺灣食品廠在地新鮮製作的 100% 人食等級 - 低溫熟化凍乾，在提高產品適口性之餘，也避免一般凍乾肉塊可能留下較多微生物與細菌的疑慮，讓寵物吃得美味又安全，上市至今已熱銷超過 1 萬包。