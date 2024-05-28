淨零政策助攻 布局低碳高息ETF掌握成長趨勢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-28 10:21

新政府上任後將積極推動淨零轉型，並提出淨零五大策略，有助於國內永續環境發展。永豐投信指出，在政策利多加持下，國內碳市場將趨於熱絡，企業將更重視碳排放，投資人可布局兼具高股息、低碳因子的 ETF，掌握碳商機。

在永續發展中，「碳排放」屬相當重要的一環，環境部長日前赴立法院業務報告指出，預計在 6 月底發布碳權交易相關辦法，以及國內碳權交易及拍賣平台將在 9 月底上路。

00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF 經理人林永祥指出，近年來 ESG 議題受到全球政府、企業所重視，其中「碳排」是對企業實際營運具高度影響力的永續行為，隨著歐亞美等地開始準備徵收碳稅、碳費，企業的碳排放將直接反映在營運成本，進而牽動股價表現，因此低碳對投資人篩選標的之重要性，也會與日俱增。

林永祥指出，00930 主要追蹤指數為臺灣指數公司編制之特選臺灣 ESG 低碳高息 40 指數，成分股除了順應國際的碳排趨勢，納入低碳競爭力強的台灣企業，更鎖定相對高息標的，兼顧息收與低碳成長趨勢的投資機會。