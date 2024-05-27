國民ETF薑還是老的辣！00878僅花7日填息 受益人破128萬人

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-27 12:02

「國民 ETF」00878 不負 128 萬受益人的眾望，本季僅費時 7 個交易日，於今 (27) 日順利完成填息，法人表示，本次除息金額高達 0.51 元，創 00878 成立以來新高，還能在短時間內填息完畢，基金動能不容小覷，且台股近期表現強勢，建議投資人抱好抱滿，才不會錯過未來漲勢。

國泰永續高股息 (00878-TW) 於 5 月中改寫台股紀錄，打敗中鋼成為全台最多人持有的標的，截至 5/24，受益人數持續攀升突破 128 萬人，單周即暴增 11790 人，再創台股受益人新里程碑，與第二名中鋼的差距也拉開至逾 1.3 萬人，「國民 ETF」的魅力無法擋。

近期在台股大盤屢創高的帶動下，00878 氣勢如虹，除了受益人不斷創高，連本季創新高的 0.51 元配息，隨著台股今天開高走高，00878 亦勁揚超過 1%，市價最高來到 23.57 元，只花費 7 日就完成盤中填息，128 萬投資人實際配息入袋，股民大讚成立近 4 年、歷經過多空洗禮的 00878「薑還是老的辣」。

專家分析，00878 具備 100% 填息的完美紀錄，近幾次除息都在 10 日內完成填息，速度驚人，展現高股息大哥的實力。