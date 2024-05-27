零股交易人氣王 今年來小資族偏愛高息ETF 00919勝台積電

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-27 14:17

台股頻創新高，小資族「存股」、「存 ETF」熱度不減，觀察今年以來台股零股交易情況，其中，擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息 (00919-TW) 最受小資族投資人青睞，以日均量 142.1 萬股，擊敗台積電、鴻海、長榮、緯創等熱門股，成為台股最佳人氣王。進一步觀察前十大排行中，台股 ETF 就占了 6 席，其中 5 席為高股息 ETF。

觀察今年以來截至 5 月 24 日，零股交易日均量排行前十大，00919 以 142 萬 1646 股略勝台積電 142 萬 690 股，00878 以 135 萬 1205 股位居第三，第四名則為 00929 的 110 萬 950 股，00940 以 93 萬 4500 股排名第五。

進一步比較 5 檔進榜的台股高息 ETF 今年來含息報酬表現，其中 00919 上漲 17.75% 居冠，00929 上漲 14.93% 居次，0056 上漲 11.57% 居第三名，00878 上漲 10.55% 位列第四，00940 目前則尚未站上發行價 10 元。

市場法人表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的 ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

財富管理達人表示，00919 挾著次次填息與抗跌跟漲的投資契機，吸引許多小資族買盤持續挹注，值得一提的是，00919 即將在 5 月底換股、6 月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前 30 名為成分股，配置在真正的高股息股票。此外，預計 6-8 月又會有豐沛的現金股息入帳，00919 仍有足夠配息續航力。