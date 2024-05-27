台股AI概念股發燙 30檔ETF收盤普天同慶創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-27 18:48

台股多頭氣盛，加權指數上漲 238.43 點，漲幅 1.11%，收在 21803.77 點，再創歷史新高。以盤面強勢族群來看，AI 概念股持續發光發熱，帶動台股 ETF 族群水漲船高，統計 27 日所有台股 ETF 都收紅，其中更有 30 檔收盤價創新高，當中也包含 2 檔近月上市的新兵群益科技高息成長 (00946-TW) 及兆豐電子高息等權 (00943-TW)。

權值王台積電今天一度在盤中創下新高，終場漲幅收斂，不過，聯發科、日月光投控等半導體指標股皆創收盤新高，分別勁揚 7.53% 和 3.76%，而近期表現強勢的鴻海，終場亦上漲 5.11%，股價創近 16 年來新高。

進一步細探這 30 檔收盤價創新高的 ETF，以近 5 日日均成交量來看，群益科技高息成長人氣最熱絡，日均量近 4.2 萬張，近一周股價上漲 4.2%，不僅更勝大盤，也是今年來掛牌的台股 ETF 新兵中，表現最佳的產品，

觀察 00946 前五大持股中的鴻海、聯發科、日月光投控都是今天表現較強勢的個股。而收盤價同創新高、成交量排名第二與第三的產品分別為 0056 與 00881。

財富管理專家表示，近期在 AI 股的領軍之下，推升台股表現，加上上週公布財報之全球 AI 晶片龍頭 Nvidia 財報與財測都優於市場預期，AI 需求前景看佳之下，也進一步激勵台灣科技股之表現，故近日包括 00946、00881、00943 等產品表現突出。

後市來看，在 AI 科技強勢領軍趨勢未變，台灣因科技產業鏈完整，並在全球市場中具有重要影響力，特別是在晶片製造、IC 設計、封測、電子代工等領域，因此在這波 AI 浪潮下受惠程度大，建議投資人可透過台股科技 ETF 來掌握行情。

5/27 收盤價創新高、近五日日均量前十名台股 ETF