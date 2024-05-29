又一家！醫療科技Semler宣布主要資產儲備改採比特幣 股價飆漲24% 盤後續揚10%

鉅亨網編譯許家華 2024-05-29 13:17

名氣不響的醫療科技公司 Semler Scientific (SMLR-US) 周二 (28 日) 宣佈將仿效 MicroStrategy，採用比特幣作為其公司金庫主要儲備資產後，交易時間暴漲 24% 以上，盤後繼續飆漲 10%。

Semler Scientific 開發用於檢測周邊動脈疾病的產品，同時也宣佈以約莫 4000 萬美元購入 581 枚比特幣，其中包括費用和開支。

根據 Coin Semler，比特幣周二約下跌 2%。Semler 公司市值約 2.1 億美元，今年迄今股價下跌 34% 以上。

Semler 董事長 Eric Semler 聲明表示：「我們的比特幣金庫策略和購買比特幣強調了我們的信念，即比特幣是可靠的價值儲存工具，也是一項引人注目的投資。」

「我們相信，作為一種稀缺且有限的資產，比特幣具有獨特性質，可以在全球不穩定的情況下，成為合理的通膨對沖和避風港。鑑於黃金和比特幣之間的價值差距，我們相信比特幣作為數位黃金的接受度越來越高，具有產生巨大回報的潛力。」

Semler 此舉與微策略 (MicroStrategy) (MSTR-US) 如出一轍，微策略 (MicroStrategy) (MSTR-US) 是第一家將比特幣作爲資本配置策略的上市公司，並自 2020 年起積極採購比特幣，且其股票也成為加密貨幣價格的代理交易，今年迄今該股已上漲約 163%。

MicroStrategy 原為企業軟體供應商，今年 2 月表示公司重點和品牌將轉向比特幣開發。

但 Semler 周二表示，公司將繼續專注於其核心醫療產品和服務，且繼續銷售血流檢測產品取得營收和自由現金流，公司將主動評估其多餘現金的使用情況。

特斯拉 (TSLA-US) 和 Block (SQ-US) 也是在資產負債表上保留一定數量比特幣的公司。

比特幣今年上漲 60%，交易價接近歷史最高水準。許多人認為，與持有並可能交易加密貨幣的大牌基金相比，企業財務部門是否採用是更好更直觀的指標。