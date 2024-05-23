川普團隊宣佈接受比特幣捐款 欲凸顯與拜登監管打擊不同

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-23 12:08

美國前總統川普競選團隊周三 (22 日) 宣佈將開始接受比特幣 (BTC) 捐款，並稱「讓美國再次偉大」(MAGA) 支持者有新的加密貨幣選擇，推動競選活動取得勝利。消息一公佈，迷因代幣 $TRUMP 在短短 24 小時內飆漲 14%。

區塊鏈新聞媒體《W3C DAO》報導，川普陣營此舉無疑進一步凸顯川普與拜登在加密貨幣政策的差異，因後者及同黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 對加密貨幣產業發起猛烈且全面監管攻擊，連番監管起訴搞得許多相關從業人員苦不堪言。拜登去年曾稱將消除加密貨幣和避險基金的稅收漏洞，富人和大企業必須公平納稅。

今年 3 月，VanEck 執行總裁 Matthew Sigel 在受訪時曾指出，拜登政府不希望銀行和經紀商接觸數位資產，若總統職位發生變化，將看到總統對加密貨幣產業更多的支持。」

美國眾議院日前投票通過一項涉及加密貨幣產業的 H.J. Res 109 決議，將允許受嚴格監管的金融公司充當比特幣和其他加密貨幣的託管人，但白宮反對並認為這將擾亂美國證交易會 (SEC) 保護加密資產市場投資者和更廣泛金融體系的工作，拜登也表示若收到 H.J. Res. 109 將予以否決。

拜登周三也表示，將強烈反對干繞 SEC 工作的行為，SAB 121 是針對已經表明存在的技術、法律和監管風險而發佈的，這些風險給消費者造成巨大損失，而 H.J. Res 109 決議是要將 SAB 121 法規推翻。

不過，SEC 也可以決定撤銷 SAB 121，以避免迫使拜登決定是否行使否決權。

相比之下，川普則對加密貨幣的態度變得友好不少，川普曾在擔任總統時任命 Coinbase 前副總裁 Brian Brook 為貨幣審計長，允許銀行和金融機構公司持有加密貨幣，這一裁決在川普任期最後一年中期生效，並被許多人稱為「美國史上最重要的比特幣發展舉措」。

除面對加密貨幣展現出友好態度，川普或許還是第一位親身參與加密貨幣行業的總統候選人，川普數周前在出庭後飛回佛州與他的「Mugshot Edition」NFT 交易卡主要買家舉辦一場私人晚宴。

DeGods 創辦人 Frank 作為美國 NFT 知名創辦人及 KOL 也參與這場晚宴，會上川普還說要讓 NFT 再次火熱起來。

報導最後也指出，近年來，一些精明的政治家發現幣圈的年輕選票是大選的必爭之地，加密貨幣成為競選重要議題，去年 11 月親加密貨幣的 Javier Milei 成功當選阿根廷總統。