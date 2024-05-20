比特幣力守6.65萬大關！分析師：兩大指標看漲牛市將旺到明年 但得盤整4到5個月

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 10:35

全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 上周最高來到 6 萬 7984 美元，之後回測 6.65 萬美元大關，今 (20) 日早盤下跌約 0.5% 在 6.65 萬美元附近上下震盪，分析師最新指出，一些關鍵市場指標顯示一些值得注意的挑戰，但未來也可能有望超越之前的歷史高點。

近日技術分析顯示，比特幣出現了 50 日移動平均線突破 200 日移動平均線，歷史經驗顯示這是看漲信號，最近一次出現在 2023 年初，這一信號預告隨後 170% 的價格上漲。 分析師樂觀地認為，這一技術指標跟當前市場情緒和技術圖表均顯示類似看漲跡象，比特幣價格有望再度走高。

儘管黃金交叉帶來興奮情緒，但分析師建議投資人做好長期盤整的準備，技術圖表中出現「U 型反轉」的持續看漲形態，顯示在經歷長期盤整後，比特幣有望迎來一波強勁的上漲，但這一過程恐需時 4 到 5 個月，比特幣已經歷兩個月盤整期，這一形態支持市場正為另一次大幅漲勢做準備，可能會超過之前的歷史高點。

雖然減半後一年比特幣價格上漲 3 倍可能過於樂觀，但凸顯比特幣將在一段時間內日益稀缺。

根據 CryptoQuant 預測，當前市場動能預告比特幣牛市恐持續到明年，達到前所未有的價格，進一步鞏固自身作為重要金融資產的地位，主要因為機構採用、稀缺性及有利的宏觀經濟條件，且比特幣的市場價值成長超過其實現市值的增長。

不久前，美國退休基金開始投資比特幣，這代表比特幣正逐步被主流金融市場接受。隨著更多機構投資人進入市場，比特幣有望成為長期投資組合中的重要組成部分。歷史的相似模式和之前的市場週期表明，比特幣正走在類似於黃金的軌跡上，有望成長為全球公認的數位價值儲存工具。

威斯康辛州退休基金已將比特幣納入其投資組合，根據威州投委會提交給美國證交會 (SEC) 文件，今年首季該基金投資超過 9900 萬美元買進貝萊德的現貨比特幣 ETF，還從 Grayscale 購買了另一檔價值約 6400 萬美元比特幣 ETF。

馬凱特大學金融學名譽副教授 David Krause 表示，大約 1.6 億美元的投資只是威州退休基金的一小部分，該基金持有超過 1550 億美元的資產。「就像任何優秀的投資組合經理一樣，你想要多元化，如今比特幣已存在十多年，我們意識到它不僅提供相當強勁的回報，而且還具有多元化的能力。它不會與股票和債券一起直接變動。

威斯康辛大學商學院教授 Mark Fedenia 則認為，威斯康辛州退休基金的投資可能會增強其他退休基金對比特幣 ETF 的合法性和潛力的信心。看到如此知名退休基金冒險嘗試可減輕人們對比特幣波動性、監管風險和整體投資理論的擔憂。

另據 600 多家公司近日向 SEC 提交的 13F 文件，已披露的數據顯示專業投資公司宣布擁有的比特幣 ETF 價值高達 35 億美元，Millennium Management 成為現貨比特幣 ETF 最大投資人，配置高達 19 億美元資金，Millennium Management 購入了貝萊德 iShares 比特幣信託 (IBIT) 金額達 8.442 億美元、8.067 億美元的富達 Wise Origin 比特幣基金、2.02 億美元的 Grayscale 比特幣信託 ETF(GBTC)。