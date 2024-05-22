以太幣若獲批有望獲大量資金湧入？分析師潑冷水：規模最多達比特幣的15%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-22 16:38

全球市值第二大加密貨幣以太幣 (ETH) 今 (22) 日持續走漲，因市場對美國證交會 (SEC) 批准該數位代幣的現貨 ETF 持樂觀態度，以太幣本周迄今飆漲約 23%，今年來更大漲 66%，但有專家發文降低樂觀期待情緒，稱以太幣現貨 ETF 吸引的投資，恐僅佔比特幣現貨 ETF 一小部分。

瑞士寶盛銀行今日出具研究報告指出，自上周末以來，隨著機構投資人揭露自家數位資產持有情況，加密貨幣價格強勁上漲，比特幣現貨 ETF 獲得新的資金流入，在市場傳出申請以太幣現貨 ETF 機構更新文件，資產管理公司從招股說明書中刪除質押後，以太幣現貨 ETF 獲 SEC 批准的機會激增。

《彭博資訊》今日引述消息人士最新報導稱，SEC 要求紐約證交所和芝加哥期權交易所全球市場更新 19b-4 文件，其中提到修改規則以便規劃中的基金進行交易，顯示 SEC 批准以太幣現貨 ETF 的機率可能正在上升。

這一情況也讓市場持續看多以太幣，一些市場分析師預測以太幣將獲大量資金流入，類似於今年 1 月推出的比特幣現貨 ETF。

但與此同時，日前才將以太幣現貨 ETF 批准機率大幅增至 75% 的彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 則出面降溫，稱以太幣現貨 ETF 上路後流入的資金規模，可能只有比特幣現貨 ETF 資產的 10% 到 15%。

根據《彭博資訊》數據，自比特幣現貨 ETF1 月 11 日上路以來，共吸引約 130 億美元的淨流入資金，資產價值累積近 590 億美元。

Balchunas 表示，由於他將以太幣現貨 ETF 跟在比特幣現貨 ETF 之後推出，比喻為一場 Sister Hazel 在 Nirvana 之後出場的演唱會，遭到一些人士攻擊，但他依舊認為以太幣現貨 ETF 的資產規模將僅有比特幣現貨 ETF 的 10% 到 15%。

SEC 必須在當地時間周四 (23 日) 前決定是否批准或拒絕投資管理公司 VanEck 的以太幣現貨 ETF 的申請，其他等待決定的以太幣現貨 ETF 申請機構還有方舟、21Shares、Hashdex、景順、貝萊德和富達。

由於費用較低且可輕鬆獲得各種不同的資產，並能自我管理自身的投資組合，ETF 廣受散戶歡迎。

以太坊共同創辦人、加密基礎設施公司 Consensys 執行長 Joseph Lubin 將以太幣現貨 ETF 的潛在批准視為重大分水嶺