分析師警告：不能只看多 輝達可能在未來18個月大跌20%

鉅亨網新聞中心 2024-05-27 14:50

DA Davidson 分析師 Gil Luria 表示，他預計這家晶片製造商的股價將在未來 18 個月內，出現兩位數的下跌。 Luria 是長期以來最看跌輝達的預測者之一。

Luria 表示，這家晶片製造商的最新獲利報告超出了華爾街的預期，這完全不令人意外。然而，這一趨勢將會減弱。

Luria 估計，到 2026 年，輝達股價可能會跌至 900 美元左右，這意味著股價將比目前水準下跌約 14%，未來一年半內，股價可能最多下跌 20%。

Luria 說：「我對 2026 年的預測是華爾街最低的，短期前景非常好，長期前景可能比大多數人預期的更糟。」

他表示，這不是秘密或猜測。這些公司已經在談論這件事了，它只是需要時間。這不是 2024 年的事情，因為提高產量、編寫軟體、讓客戶接受這種替代方案都需要時間。

Luria 強調，這確實意味著它在未來一兩年內，應該會產生更大的影響。

Luria 表示，一旦輝達的頂級客戶開始撤資，他將立即給予該股「賣出」評級。