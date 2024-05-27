分析師警告：不能只看多 輝達可能在未來18個月大跌20%
鉅亨網新聞中心 2024-05-27 14:50
在輝達 (NVDA-US) 發布強勁的財報後，市場現在對這支股票後市廣為看好，但有分析師警告，這種好日子可能不會持續太久。
DA Davidson 分析師 Gil Luria 表示，他預計這家晶片製造商的股價將在未來 18 個月內，出現兩位數的下跌。 Luria 是長期以來最看跌輝達的預測者之一。
Luria 表示，這家晶片製造商的最新獲利報告超出了華爾街的預期，這完全不令人意外。然而，這一趨勢將會減弱。
Luria 估計，到 2026 年，輝達股價可能會跌至 900 美元左右，這意味著股價將比目前水準下跌約 14%，未來一年半內，股價可能最多下跌 20%。
Luria 說：「我對 2026 年的預測是華爾街最低的，短期前景非常好，長期前景可能比大多數人預期的更糟。」
就市場反應來看，Luria 完全是少數派。看漲者指出，過去幾年該公司的利潤不斷攀升。然而，Luria 表示，輝達最大的客戶包括 Meta(META-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭，這些公司已經在開發自己的 AI 晶片或投資其他合作夥伴，他們對輝達的依賴可能會隨著時間的推移而減弱。
他表示，這不是秘密或猜測。這些公司已經在談論這件事了，它只是需要時間。這不是 2024 年的事情，因為提高產量、編寫軟體、讓客戶接受這種替代方案都需要時間。
Luria 強調，這確實意味著它在未來一兩年內，應該會產生更大的影響。
Luria 表示，一旦輝達的頂級客戶開始撤資，他將立即給予該股「賣出」評級。
幾個月來，Luria 一直警告輝達股價將長期下跌，但投資人仍然非常看好這檔股票。輝達公布第一季財報後，股價創下歷史新高，隨著人工智慧淘金熱的持續，分析師們依然保持強烈樂觀情緒。
- 實際走訪掌握海外購屋！澳洲考察團火熱報名
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇