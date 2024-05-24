輝達宣布一拆十有望重燃散戶興趣 加入道瓊在望？

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-24 12:00

輝達周四 (23 日) 收盤勁揚 9.32%，報每股 1037.99 美元。宣布拆股之際，輝達公布上季財報和本季展望均優於分析師預期。

分析師指出，對於輝達這個美國市值第三大的公司來說，執行股票分割有望激起更多散戶投資人的興趣。今年迄今，這家 AI 寵兒的股價已翻逾一倍。

儘管股票分割並不會改變公司總市值，股票分割後，股價會按比例下滑，相較於財力雄厚的機構投資人，這對那些資金有限的散戶投資人來說更具吸引力。Vanda Research 高級副總裁 Marco Iachini 便表示，股票分割可能是持續吸引散戶流動的最大催化劑。

輝達在 AI 熱潮中的領先地位，過去一年使其成為最受散戶歡迎的股票。根據 Vanda 周三 (22 日) 發布報告，輝達是平均零售交易投資組合中權重最高的股票，達到 9.3%，遠高於一年前的 4.2%，其次是蘋果 (AAPL-US) 的 9.2%，以及 SPDR 標普 500 ETF 的 7.8%。

然而，近期散戶對輝達的興趣似乎有所降溫。Vanda 援引最新每周數據指出，流入輝達的五天滾動散戶資金總額為 2.783 億美元，低於 3 月高峰 5.768 億美元。

儘管如此，宣布股票分割的公司，股價表現往往會勝過大盤。根據美國銀行全球研究部 2 月分析，宣布拆股的股票未來 12 個月平均會上漲 25.4%，標普 500 指數則上漲 11.9%。

加入道瓊指數在望

就輝達而言，進行股票分割應會使其更易於管理，更容易被納入道瓊工業指數。道瓊是由 30 家公司組成的價格加權平均指數，以輝達最新收盤價計算，其股價是道瓊最大成分股聯合健康 (UNH-US) 的兩倍。

按周四收盤價來看，股票分割後，輝達股價將降至每股 104 美元左右，這將使其成為道瓊第 21 大股票，落後於 Merck(MRK-US) 但領先迪士尼 (DIS-US)。

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「輝達無疑滿足了最終成為道瓊成分股的所有條件：良好的聲譽、持續成長、投資人的興趣，以及在廣泛市場中的產業代表性。」