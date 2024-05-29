美股重點新聞摘要2024年05月29日
鉅亨網新聞中心 2024-05-29 08:11
今日操盤前瞻
德國 5 月 CPI
美股財報 (5/29 盤前)：Abercrombie & Fitch(ANF)、迪克體育用品 (DKS)
輝達勁揚近 7% 與蘋果市值差距創 2009 年來最小
人工智慧 (AI) 寵兒輝達 (NVDA-US) 周二 (28 日) 收盤漲近 7%，股價再登歷史高點，與蘋果 (AAPL-US) 的市值差距目前已來到 2009 年以來最小。閱讀全文...
係金ㄟ！Alphabet 證實將收購 HubSpot 股價飛天超 8%
知名財經主持人週二 (28 日) 證實 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 確實將收購行銷軟體提供商 HubSpot，HubSpot(HUBS-US) 股價飛天大漲超 8%。閱讀全文...
美 5 月消費者信心指數意外升至 102 未來一年通膨預期飆高
美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (28 日) 公布最新數據顯示，美國 5 月消費者信心指數四個月來首次意外上升，原因是對商業狀況與就業市場看法改善。不過消費者對未來一年通膨預期飆升至 2023 年 12 月以來新高，通膨問題仍影響美國民眾對未來經濟看法。閱讀全文...
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