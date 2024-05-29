美股重點新聞摘要2024年05月29日

輝達勁揚近 7% 與蘋果市值差距創 2009 年來最小

人工智慧 (AI) 寵兒輝達 (NVDA-US) 周二 (28 日) 收盤漲近 7%，股價再登歷史高點，與蘋果 (AAPL-US) 的市值差距目前已來到 2009 年以來最小。閱讀全文...