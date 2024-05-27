輝達財報提振股市走揚 ETF上周淨流入121億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-27 19:44

上週聯準會公布內容偏鷹的 FOMC 會議紀錄，加上 5 月標普全球 (S&P Global) 調查發現通膨壓力正在回升，影響債市表現，不過，股市在輝達再次繳出亮眼成績單提振下走揚。從資金流向看，過去一週整體股票型 ETF 獲得 121.36 億美元的資金淨流入。

美國、全球、新興市場、中國分別獲得 98.29 億、48.77 億、17.6 億、13.47 億美元資金流入，但日本、亞太、歐洲等股市出現 60.28 億、12.25 億、0.38 億美元資金淨流出。在產業 ETF 部份，近週淨流入前三大產業為科技、不動產、原物料；淨流出金額最高的產業為非核心消費，其次為公用事業、主題型。

富蘭克林證券投顧表示，未來一週聚焦美國 PCE 通膨率，將牽動聯準會降息預期。而根據芝商所 FedWatch 數據顯示 (5/27)，首次降息時點遞延至 11 月，隨最新數據顯示製造業和服務業均持續面臨高成本壓力，投資人擔憂這可能使他們將成本轉嫁給消費者，故改為預計年內僅會降息一次。在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際，建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會。

在股市策略上，AI 領頭羊輝達再次繳出亮眼財報成績，也顯示 AI 軍備競賽未歇，長遠來看，隨 AI 投資及應用範圍愈來愈廣泛，有助挹注經濟成長、生產力及企業獲利，而 AI 高速運算衍生的龐大電力及冷卻需求也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題。

另方面，印度國會選舉接近尾聲，6/4 結果有望出爐，媒體報導印度莫迪政府預期將贏得勝選，有助延續當前的改革政策。著眼當前全球股市多頭氣勢如虹，建議投資人採取多元布局策略網羅獲利契機，看好創新成長 (科技 / 生技)、淨零轉型 (基礎建設 / 公用事業 / 氣候變遷)，以及日本及 / 印度股市結構性改革趨勢。