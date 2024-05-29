虧損累累！傳西門子能源擬裁撤風電事業歌美颯員工4100人

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-29 01:33

根據外媒周二 (28 日) 援引知情人士消息報導，西門子能源 (Siemens Energy) 正在考慮裁撤陷入困境的風電部門歌美颯 (Gamesa) 員工 4,100 人，目前該公司正在與勞工代表就結構改革進行談判。

據悉，歌美颯在丹麥的分公司可能裁員約 550 人、西班牙分公司裁員 430 人、德國分公司最多可能裁員 370 人。

西門子能源在一份聲明表示，公司已就歌美颯重組措施進行談判，只有在所有相關方討論細節後才會宣布談判結果。

歌美颯執行長 Jochen Eickholt 在一封公司內部信中表示：「我們目前的情況需要調整，而不僅僅是組織變革。我們必須適應業務量下降，非核心市場活動減少，以及精簡的投資組合。」

西門子能源曾在 5 月宣布計劃對歌美颯部門進行結構性改革，包括裁員、減產，但當時並未具體說明。