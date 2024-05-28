高盛：歐股已見資金回流 未來有更大上漲空間

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 17:20

高盛策略師表示，最近流入歐洲股市的資金有所增加，代表著自俄羅斯入侵烏克蘭以來，近兩年對歐股的持續拋售之後已見趨勢逆轉。

高盛指出，儘管資金流通常與周期和預期相關，但與調查數據的改善相比，這次的資金流入在時間和規模上都滯後，而且流入周期性的資金也有所增加。

策略師說：「這一觀察結果與歐洲的經濟拐點，與資金流入背後的推動力相吻合，也與反彈的擴大相吻合，這也是我們在美國看到的趨勢。」

高盛補充稱，歐洲一直是近年來最不利於多頭資金流入的地區，自 2020 年以來累計淨流入接近零，因此，未來有更大的上漲空間。

高盛表示，近年來從歐洲股市撤資的國內投資者現已回歸，國際投資者也增加了投資。

美國投資者流動最近有所改善，顯示出與信心和預期上升密切相關，而且他們購買歐洲股票的速度比國內投資者更快。

然而，高盛認為，由於歐洲利率較低，2011 年至 2022 年期間的主要買家平衡型多元資產基金不太可能回歸。

同時，企業買家已成為該地區新的主要參與者，透過回購進行購買。策略師預計，在能源和銀行業獲利能力強勁的情況下，這一趨勢將持續下去。