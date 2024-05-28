〈開發金法說〉凱基人壽2023年底EV 4277億元 反映金控每股EV 25.5元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-28 17:22

開發金 (2883-TW) 今 (28) 日舉辦 2024 年第一季法人說明會，新經營團隊正式亮相，凱基人壽於會中公布 2023 年底隱含價值 (Embedded Value) 達 4277 億元，調整後淨值較 2022 年成長 31.3%。以開發金控流通股數換算，其隱含價值貢獻每股 25.5 元。

開發金今天對外公布首季財務表現及整體營運報告，2024 年第一季稅後純益達新台幣 82.14 億元，年增 134%，淨值較 2023 年底增加約 280 億元，達 2910 億元。

子公司方面，凱基人壽第一季稅後純益 51.5 億元，新契約價值利潤率從去年同期的 34.4% 上升至 48.2%，有效契約價值 (不含資本成本) 較 2022 年成長 3.9%。凱基銀行第一季稅後純益 15 億元，其中財富管理手收較去年同期成長 56%；個人信貸成長 23%，房貸成長 8%。

凱基證券第一季稅後純益 29 億元，較去年同期成長 53%，各項主要業務皆有成長，其中財富管理手收較去年同期成長 65%。中華開發資本受海外投資組合評價波動影響，第一季稅後純益 1.29 億元，群創開發貳基金已完成首輪關帳，資產管理規模增加 26 億元，總資產管理規模達 560 億元。

開發金控總經理楊文鈞於法說上表示，過去數年內，開發金控的轉型策略已展現成效且內化為企業精神，現任管理團隊將以國際化視野與在地化經驗，帶入新資源及新思維，持續推進全方位發展。集團將更聚焦企業資源的有效配置，強化各子公司的策略執行效率以提升競爭優勢，並善用集團資源從產品、服務、解決方案、扮演客戶全方位的金融夥伴，以「One KGI」的精神發揮最大綜效。

開發金各子公司展開布局下一階段業務成長藍圖，凱壽將持續壯大業務員通路和質量並重的商品策略，滿足保戶多元需求，並以穩健的資本規劃，支持資產規模持續成長，以因應市場波動並提升整體投資報酬率。

凱基證券將持續鞏固台灣市場領導地位，發展財富管理業務，並結合香港與新加坡平台，拓展海外業務與發展區域財管業務，成為財富管理客群的首選。

凱基銀行則以追求資產管理規模成長及擴大營運為首要目標，包括大型企業、中小企業及企業主、消費金融和財富管理業務，將運用集團資源，強化跨子公司在商品與業務面的合作，壯大凱基銀行的客戶基礎與資產規模。