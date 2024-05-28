沃爾瑪四色ESL提前至Q2拉貨 元太、天鈺可望受惠

另外，天鈺長期與元太合作，除了三色 ESL 驅動 IC，也出貨四色 ESL 驅動 IC，且因目前同業尚未通過認證，為現階段四色 ESL 驅動 IC 的獨家供應商，受惠今年四色 ESL 出貨增加，驅動 IC 需求可望呈現倍增，且因其單價較高，可望顯著挹注營收。