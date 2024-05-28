沃爾瑪四色ESL提前至Q2拉貨 元太、天鈺可望受惠
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-28 15:20
沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 原預計下半年開始大量導入四色電子貨架標籤 (ESL)，市場傳出，沃爾瑪將提前自本季開始拉貨，供應商元太 (8069-TW) 與天鈺 (4961-TW) 可望直接受惠。
供應鏈指出，元太原先就預計今年逐步停止生產三色 ESL，並積極推廣給客戶四色 ESL，尤其現階段三色 ESL 與四色 ESL 價差幅度明顯收斂，隨著沃爾瑪提前至本季開始拉貨，有助元太擴大出貨四色 ESL 產品。
另外，天鈺長期與元太合作，除了三色 ESL 驅動 IC，也出貨四色 ESL 驅動 IC，且因目前同業尚未通過認證，為現階段四色 ESL 驅動 IC 的獨家供應商，受惠今年四色 ESL 出貨增加，驅動 IC 需求可望呈現倍增，且因其單價較高，可望顯著挹注營收。
天鈺就看好，今年第二季為其他半導體成長最顯著，當中也包括電子紙，尤其四色 ESL 整體電子標籤業績已經超過 7 成，且因為有美系新客戶加入，預期全年電子標籤業績會較去年成長。
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