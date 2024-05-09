開發金前4月賺逾百億EPS 0.64元 凱壽受惠2原因貢獻大
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-09 18:31
開發金 (2883-TW) 今 (9) 日公布上月自結財務數據，4 月自結稅後純益為 24.25 億元，月減 6.73%、年增 2.4 倍，今年前 4 月稅後純益突破百億，達 106.39 億元，較去年同期成長 153%，每股純益為 0.64 元。
開發金表示，子公司凱基人壽受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，4 月份稅後純益為 18.96 億元，今年前 4 月稅後純益 70.45 億元。凱基人壽將持續推動高價值保單銷售，以提升保險本業長期發展。
4 月份台股走勢震盪，交易量能減少，惟股票經紀與財管業務仍持續挹注凱基證券獲利；凱基證券 4 月份稅後純益 5.64 億元，今年前 4 月稅後純益達 34.62 億元，與去年同期相比成長約 52%。
凱基銀行整體營運穩健，利息及手續費收入等核心收益維持穩定貢獻，4 月份稅後純益為 5.52 億元，今年前 4 月稅後純益達 20.21 億元。中華開發資本受投資部位評價表現變動影響，4 月份稅後純益為 0.25 億元，今年前 4 月稅後純益為 1.54 億元。
開發金指出，聯準會利率政策、國際區域衝突、中國經濟復甦疲弱，與下半年美國總統大選等不確定因素，將影響全球金融市場未來走勢。開發金將持續落實風險控管機制以降低營運風險，維持長期穩健經營發展。
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