開發金前4月賺逾百億EPS 0.64元 凱壽受惠2原因貢獻大

開發金 (2883-TW) 今 (9) 日公布上月自結財務數據，4 月自結稅後純益為 24.25 億元，月減 6.73%、年增 2.4 倍，今年前 4 月稅後純益突破百億，達 106.39 億元，較去年同期成長 153%，每股純益為 0.64 元。