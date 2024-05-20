沈榮津任開發金副董 借重公部門歷練助益公司治理及永續發展

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-20 17:03

開發金 (2883-TW) 今 (20) 日召開董事會，通過推選沈榮津擔任副董事長。未來將借重其對國際經濟局勢的敏銳洞察、全球產業鏈重組的精準判斷，以及其在政界及金融界推動並協助台灣產業轉型之豐富經驗，協助開發金各項業務持續成長。

開發金指出，沈榮津過去主導產業轉型及投資台灣方案，打造台灣成為高階製造、半導體先進製程、高科技研發及綠能發展等四大中心，帶動電動車及生醫等新興產業發展，並積極推動台灣企業朝向淨零永續轉型，結合政策金融支持產業數位轉型、淨零轉型，為台灣經濟成長奠定重要基礎。

開發金連續四年納入 DJSI 道瓊永續指數，旗下子公司凱基人壽、凱基證券、凱基銀行、開發資本及凱基投信，除了提供企業客戶投資、籌資及融資一貫化金融服務，更在各項產品的設計與服務中，加入公司治理、公平待客及永續經營等元素，讓一般大眾有機會共同參與支持企業轉型，發揮金融機構管理及運用資金的影響力，完成台灣永續發展的願景。

開發金表示，沈榮津擔任公職 53 年，歷任經濟部工業局局長、次長、部長及行政院副院長等要職，對於台灣經濟、科技及金融發展貢獻良多，其理念與開發金控的發展藍圖多所契合，加上完整而嚴謹的歷練，定能讓開發金控的公司治理及企業永續發展更上層樓。