開發金控CDF Walker健走競賽參與人數創新高 減碳11.7萬公斤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-14 12:33

中華開發金控 (2883-TW) 連續第三年舉辦 CDF Walker 健走競賽，活動概念響應企業永續願景，結合節能減碳及地方創生策略，號召集團員工組隊參賽，並以日行萬步為目標。為期一個月的活動，不僅參與員工人數創新高，健走總步數達 8.2 億步，約 58 萬公里，相當於台灣環島 487 圈，累計減碳 11.7 萬公斤。

開發金控 CDF Walker 員工健走競賽邁入第三年，今年以「為地方創生而走」為主題，主辦單位中華開發文教基金會結合古道體驗及地方特色產品，員工可利用假日參加地方創生體驗團，走訪高雄六龜湯姆生古道，在步行中認識山林自然生態亦深入了解當地歷史文化脈絡。參與者紛紛表示：「雙腳踏入百年古道，耳朵聆聽在地嚮導的解說，是一項難得的體驗，身體與心靈的雙重提升」。

為增添競賽趣味與多元性，活動期間更推出各種團隊小任務，成功達標的團隊可獲得地方創生特色產品，包括新北淡水黑豬香腸、澎湖新鮮當季魚片及三峽小農蜂蜜等。參賽員工擬定各種策略，像是以走路代替騎車、清晨慢跑等，還有團隊相約假日去爬山或淨灘，完成任務的同時，更凝聚團隊向心力。

中華開發文教基金會執行董事余珊蓉表示，開心看到集團旗下子公司凱基人壽、凱基證券、凱基銀行、凱基投信、中華開發資本的同仁都熱情參與，許多團隊更是由主管親自帶隊齊步走，充分展現團隊合作精神。此外，今年活動參與人數也創新高，總計超過 2,000 位員工，共 206 組團隊參賽，相信達標過程雖然艱辛，但也提供鍛練意志與耐力的機會。余珊蓉進一步鼓勵同仁，活動結束後，持續為健康、環境永續而走，逐步實踐集團 ESG 減碳目標。