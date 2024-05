〈台亞股東會〉衣冠君出任冠亞總經理 衝刺8吋GaN事業

台亞指出,未來 GaN 商品的競爭關鍵將會是技術開發及成本控制,崩潰電壓將由 650V 推升到 1200V, 基板材料也將由 GaN on Si, 逐步發展為 GaN on Sapphire、GaN on SiC、GaN on GaN 及更高崩潰電壓的第四代半導體 Ga2O3 氧化鎵。