宸曜邊緣AI專案增 全年成長可望優預期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-28 18:48

工業電腦廠宸曜 (6922-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，公司表示，目前觀察第二季估維持首季動能、營收持平至略增，但隨著邊緣 AI 應用專案增加、生成式 AI 的推進，全年成長幅度可望優於預期。

宸曜表示，目前在手訂單能見度達 8-10 週、專案型訂單則可達半年，各市場表現上，宸曜認為，現階段成長動能最大的地區為亞洲，主要是台灣與韓國以及加速投資 AI 運算的中東地區。

中國方面，宸曜指出，雖然製造業大環境雖然不佳，但自駕車專案仍能助攻業績表現，且整體自動化業務市況已有回溫，在公司繼續擴大美國營運之下，可望建立中長期成長的重要基礎。

而因應邊緣 AI 運算與垂直市場應用需求，宸曜也攜手輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）與超微（AMD）開發新品，推出更具高算力、強固設計、與終端裝置應用的邊緣 AI 運算平台。