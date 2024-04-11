台亞落實專業分工 擬分割8吋氮化鎵事業

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-11 18:00

台亞 (2340-TW) 今 (11) 日發布重訊指出，為了落實專業分工，並提升營運績效及市場競爭力，董事會決議將 8 吋的氮化鎵 (GaN) 事業群的相關營業，包括資產與營業額，分割給台亞 100% 持股的子公司冠亞，並由冠亞發行新股給台亞作為對價，暫定 8 月 30 日為分割基準日。

台亞說明，此次預計分割的營業價值為新台幣 10 億元，由冠亞案每股票面金額 10 元的普通股一股，換取每股 10 元的分割標的價值之比例，預計發行普通股 1 億股給台亞作為受讓分割標的物的對價。台亞強調，此次分割給既存子公司冠亞，台亞本身的營運皆正常運作，也對原有股東權利義務無任何影響。

總經理衣冠君表示，此次將 GaN 事業群分割的主要目的為明確做到產業分工，同時，也有利於資源的整合。目前 GaN 事業群已與許多客戶進行相關產品的信賴性驗證，且從客戶的反饋中可知，數個晶片驗證結果優異，與一線大廠旗鼓相當。衣冠君提到，期盼加速幾個產品的相關驗證程序，進一步帶動台亞營收表現。